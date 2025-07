Allen cosa rischia adesso il testimone che lo lasciato andare

– Ora che Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso per oltre un giorno e mezzo sulle colline di Ventimiglia, è finalmente tornato tra le braccia dei genitori, l’angoscia lascia spazio alle domande. Il piccolo, partito con la famiglia da Torino per una vacanza in campeggio nella frazione di Latte, è stato ritrovato dopo 36 ore di ricerche. Ma resta ancora una figura chiave da chiarire nella vicenda: quella di Pierluigi Dellano, l’uomo che avrebbe incrociato Allen per l’ultima volta nella serata di venerdì 11 luglio. Versioni contrastanti e dubbi degli inquirenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Allen, cosa rischia adesso il testimone che lo lasciato andare

In questa notizia si parla di: allen - cosa - rischia - adesso

Deliver Me From Nowhere: cosa pensa Bruce Springsteen della performance di Jeremy Allen White? - Deliver Me From Nowhere: cosa pensa Bruce Springsteen della performance di Jeremy Allen White? Gaby Hoffmann parla dell’interpretazione di Jeremy Allen White  in Deliver Me From Nowhere.

Ecco cosa ci svela il primo trailer in italiano di "Springsteen: Liberami dal Nulla", il biopic dove Jeremy Allen White canta il Boss - Eccole, finalmente, le prime note di Springsteen: Liberami dal Nulla. Ovvero il biopic di cui parliamo da tanto tempo del Boss.

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra scomparso nel nulla Allen Bernard Ganao, e non Alain come inizialmente riferito dagli investigatori, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che.

LA VERSIONE #ventimiglia L’uomo aveva visto il piccolo Allen subito dopo il suo allontanamento dal camping di Latte. Rischia una denuncia per abbandono di minore Vai su Facebook

Oltre 300 persone si sono attivate per ritrovare il piccolo di 5anni scomparso per 36 ore a Ventimiglia. E ora uno dei testimoni rischia l'accusa di abbandono di minore https://dire.it/13-07-2025/1167421-canzoncine-voce-della-mamma-megafoni-bloodhound-ps Vai su X

Allen ritrovato a Ventimiglia dopo due giorni, l'ultimo testimone ad averlo visto: «Ho sbagliato. Lo tenevo per mano, è scappato. Ora mi attaccano sui social e in paese»; Allen, il testimone che lo ha lasciato andare rischia l'accusa di abbandono di minore: «Mi è scappato di mano,; Scomparsa Allen, il testimone rischia l’accusa di abbandono di minore: proseguono le indagini.

Allen, trovato il bimbo scomparso a Ventimiglia - Le canzoncine che amava tanto, ripetute per ore, la voce della mamma che lo chiama diffusa dagli altoparlanti, un'intuizione felicissime, una mobilitazione impressionante, umana e tecnologica, ... Secondo ilmessaggero.it

Cosa è successo realmente con Allen? I dettagli sorprendenti - Non crederai mai a cosa è successo davvero il giorno della scomparsa di Allen. Segnala notizie.it