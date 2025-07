Sinner e Swiatek vittorie con l’asterisco 3 mesi di assenza comodi gli inglesi sprofondano nell’ignoranza con il Telegraph

“ Celebrare i due campioni di Wimbledon squalificati per doping è difficile da digerire “. Si intitola così l’editoriale del Telegraph all’indomani della finale maschile dei Championships 2025, vinta dal numero uno al mondo Jannik Sinner in quattro set sul campione uscente Carlos Alcaraz. Mentre la quasi totalità della stampa internazionale esalta inevitabilmente l’impresa del tennista italiano, in Regno Unito c’è chi sceglie di cadere nel ridicolo affermando come “ le vittorie di Sinner e Swiatek abbiano un asterisco “. Il riferimento è alla sospensione per vicende legate al protocollo antidoping che hanno visto protagonisti nei mesi scorsi i due nuovi vincitori di Wimbledon (la polacca per un mese tra novembre e dicembre 2024, l’azzurro per 3 mesi tra febbraio e maggio 2025). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - “Sinner e Swiatek, vittorie con l’asterisco. 3 mesi di assenza comodi”, gli inglesi sprofondano nell’ignoranza con il Telegraph

