Lotto tante vincite tra Napoli e provincia nel weekend | tutti i punti vendita fortunati

Provincia di Napoli protagonista con il Lotto. Nei concorsi tra l’11 e il 12 luglio, sono state centrate ben quattro ricche vincite per un totale di 55mila euro. Nel dettaglio, riferisce Agipronews, a Sant’Antonio Abate è stato indovinato un ambo da 25mila euro in via Roma. A Frattaminore sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: lotto - vincite - napoli - provincia

Lotto tecnico: nuove vincite grazie ad Antonio Pioggia, i numeri - Nuove soddisfazioni per chi gioca al Lotto, grazie all'esperto Antonio Pioggia. I possessori del nuovissimo Metodo "La somma differenziale e sommatoria", infatti, hanno festeggiato altre due vincite nell'estrazione di giovedì 15 maggio con gli ambi 10-64 su Roma, e 70-90 su Firenze al secondo.

Lotto tecnico: nuove vincite grazie a Pioggia, i numeri - Nuove soddisfazione per i giocatori del Lotto: la settimana è iniziata con l'ambata 82 su Firenze, e 56-82 ambetto sortiti al primo colpo, grazie all'esperto Antonio Pioggia.

Lotto: in Campania centrate vincite per oltre 52mila euro - Tempo di lettura: < 1 minuto Il Lotto premia la Campania. Nelle ultime due estrazioni, centrati premi per oltre 52mila euro: due colpi da oltre 17mila euro l’uno a Capriati Volturno, in provincia di Caserta, in via De Gasperi a cui si aggiungono 9mila euro a Giugliano in Campania, provincia di Napoli, in via Lago Patria e altri 9mila a San Giorgio a Cremano (NA) in via S.

Due vincite Vai su Facebook

Lotto, tante vincite tra Napoli e provincia nel weekend: tutti i punti vendita fortunati; Lotto e Superenalotto, vincite in Campania: doppietta a Napoli e centrati tre “5” a Paestum, Acerra e Pomiglia; Estrazioni del Lotto di martedì 8 luglio: la ruota di Napoli.

Lotto, tante vincite tra Napoli e provincia nel weekend: tutti i punti vendita fortunati - Nei concorsi tra l’11 e il 12 luglio, sono state centrate ben quattro ricche vincite per un totale di 55mila euro. Scrive napolitoday.it

Lotto: Sicilia premiata con oltre 75mila euro - Con l’estrazione del Lotto di venerdì 11 luglio, è la Sicilia a festeggiare con vincite complessive pari a 75. Come scrive pressgiochi.it