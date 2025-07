Wimbledon Sinner e Swiatek | il ballo dei campioni alla serata di gala

Dopo aver trionfato a Wimbledon, Jannik Sinner e Iga Swiatek hanno preso parte alla tradizionale serata di gala organizzata dall’All England Club, suggellando la conclusione del torneo con l’iconico ballo dei campioni. I due vincitori si sono esibiti sulle note di “Feel It Still”. A coronare la storica vittoria di Sinner, sono arrivate anche le congratulazioni ufficiali della Famiglia Reale, un omaggio che sottolinea ulteriormente l’importanza del traguardo raggiunto dal tennista italiano. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Wimbledon, Sinner e Swiatek: il ballo dei campioni alla serata di gala

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - swiatek - ballo

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Dall’erba al palco, l’altro Wimbledon di #Sinner: il ballo dei campioni con la Swiatek Vai su X

Come da tradizione il ballo tra i vincitori.. Jannik Sinner e Iga Swiatek Bellissimi #janniksinner #wimbledon #forever #champion #finalday #Wimbledon2025 #NumeroUno #igaswiatek Vai su Facebook

Wimbledon: Sinner-Swiatek e il ballo dei campioni; Sinner prima del ballo obbligatorio con Iga Swiatek: Sono scarsissimo. Cosa è successo poi la sera; Sinner ballerino per una sera, guancia a guancia con Iga: imbarazzo e sorrisi.

Wimbledon, Sinner e Swiatek: il ballo dei campioni alla serata di gala - Come da tradizione, i campioni di Wimbledon si sono esibiti nel ballo di fine torneo: protagonisti di quest’anno, Jannik Sinner e Iga Swiatek ... Come scrive panorama.it

Sinner prima del ballo obbligatorio con Iga Swiatek: “Sono scarsissimo”. Cosa è successo poi la sera - Dopo aver trionfato a Wimbledon, Jannik Sinner e Iga Swiatek hanno dovuto assolvere all'obbligo imposto dalla tradizione del torneo londinese: il 'Ballo ... Riporta fanpage.it