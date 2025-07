Dazi al 30% sul vino d’Abruzzo | crisi senza precedenti pronta ad esplodere

Chieti - Allarme del Consorzio Vini d’Abruzzo sul possibile “embargo” Usa con dazi al 30%, appello urgente a Governo italiano ed Europa per intervenire diplomaticamente. Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, definisce i nuovi dazi del 30?% annunciati da Donald Trump come una misura «piĂą simile a un vero e proprio embargo» che non a una normale politica protezionistica. Destinata a entrare in vigore dal 1° agosto, questa tassa colpirebbe in modo drammatico il Montepulciano d’Abruzzo, vino di fascia “popular” venduto tra i 15 e 20?$ a bottiglia. Nicodemi sottolinea che se l’Italia e l’Unione Europea non troveranno una soluzione, rischia di fermarsi un’intera filiera regionale: il mercato Usa è da sempre il primo sbocco per i vini abruzzesi e nessun mercato alternativo potrĂ assorbire una simile perdita. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

