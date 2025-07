Rugani Juve quale futuro per il difensore rientrato dal prestito all’Ajax? Ecco cosa filtra al momento dalla Continassa

: tutti gli aggiornamenti. Il futuro di Daniele?Rugani, difensore classe 1994 nato a Carrara e cresciuto nel settore giovanile bianconero, resta ancora incerto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Juve  non ha ancora sciolto il nodo relativo alla sua permanenza: il giocatore può restare in rosa se convincerĂ  Igor Tudor, che sta valutando attentamente le opzioni per la difesa in vista della nuova stagione. Rugani, reduce da un'annata in prestito all' Ajax, ha lavorato intensamente in ritiro e ha dimostrato attaccamento ai colori, disciplina tattica e personalitĂ .

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Kalulu Juve, il difensore torna a parlare dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO - Kalulu Juve, il difensore parla dopo la squalifica di due giornate: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO La Serie A di Pierre Kalulu si conclude ufficialmente dopo la decisione del Giudice Sportivo, che gli ha inflitto due giornate di squalifica in Serie A .

Infortunio Gatti, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore: novità a tre giorni da Juve Udinese. Cosa filtra - di Marco Baridon Infortunio Gatti, gli ultimi aggiornamenti sul recupero. Come sta il difensore dopo l’ingresso in campo contro la Lazio.

«Il Genoa ci sta pensando seriamente». La società ligure si sta muovendo per convincere la Juventus a cedere Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano nato nel 2003, in prestito. Gonzalez, che si è fatto notare nel 2023 vincendo il Mondiale Under 20

Chi è Chabot, il difensore dello Stoccarda che piace alla Juventus: è già stato in Serie A, quanto costa e le caratteristiche - La Juventus si rinforzerà in difesa e nella lista c'è anche Jeff Chabot, già cercato a gennaio: impressionò nella sfida di Champions.