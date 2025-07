El Pais ha provato a ipotizzare le chiavi della rinascita di Jannik Sinner: barbecue, ping pong e tanto lavoro. Contro Carlos Alcaraz nella finale a Wimbledon, vinta 4-6 6-4 6-4 6-4, ha dato prova della sua forza mentale e dell’impegno costante che ha messo sino ad ora negli allenamenti. Lo schiaffo del Roland Garros ha insegnato a Sinner come invertire la sorte. Il quotidiano spagnolo scrive: Jannik Sinner ha la virtù di dimostrarsi sempre corretto ed esemplare giorno per giorno, indicato spesso come modello per le sue prestazioni sia in allenamento che sul campo. La sua carriera ha subito una svolta spiacevole circa un anno fa, quando risultò positivo al clostebol, che gli è costato una squalifica di tre mesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lo schiaffo al Roland Garros ha insegnato a Sinner come invertire la sorte (El Pais)