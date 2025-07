Campagna abbonamenti Inter pronta un’azione civile da parte dei tifosi esclusi | i legali fanno sapere che…

Campagna abbonamenti Inter, pronta un’azione civile da parte dei tifosi esclusi: i legali fanno sapere che. Le ultimissime. La decisione di Inter e Milan di escludere alcuni tifosi dalla possibilità di rinnovare gli abbonamenti per la stagione 20252026 ha scatenato una serie di polemiche. L’inchiesta Doppia Curva, che ha portato a numerosi arresti e condanne, ha determinato un drastico cambiamento nelle politiche dei due club, i quali hanno adottato misure più rigide per contrastare i comportamenti violenti e antisportivi. Le misure restrittive e le nuove regole sulla campagna abbonamenti. Sulla base di nuovi codici etici e in collaborazione con Procura, Questura e Viminale, Inter e Milan hanno deciso di bloccare la possibilità di cedere gli abbonamenti nei settori delle curve (secondo anello verde per gli ultras dell’Inter e secondo anello blu per gli ultras del Milan). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Campagna abbonamenti Inter, pronta un’azione civile da parte dei tifosi esclusi: i legali fanno sapere che…

