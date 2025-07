Flusso di legname sospetto verso l'Unione Europea . Nonostante le sanzioni imposte in tempo di guerra, nuovi dati rivelano che legname sospetto proveniente da Russia e Bielorussia continua ad entrare in Unione europea, mentre diversi Stati membri stanno cercando di ritardare l’applicazione della normativa europea contro la deforestazione. Richieste di deroghe al regolamento UE sulla deforestazione. In una lettera inviata la scorsa settimana alla Commissione europea, Paesi membri come Portogallo, Estonia, Italia, Croazia, Slovenia, Cechia, Bulgaria e Polonia hanno chiesto deroghe al Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), che dovrebbe entrare in vigore a dicembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il legno russo aggira le sanzioni: trucioli in Europa mentre si indebolisce la legge UE sulla deforestazione