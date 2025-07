La scuola promuove tutti ma gli studenti sono stanchi di essere presi in giro | parla il prof Andrea Maggi

“ La scuola promuove tutti, ma gli studenti sono stanchi di essere presi in giro ”. Parola del professor Andrea Maggi, il vero docente di lettere che è diventato insegnante di italiano nel reality di Rai2, Il Collegio. Il 51enne, autore di numerosi romanzi storici, è intervenuto sull’annoso dibattito nato nei giorni scorsi in Italia dopo che alcuni maturandi si sono rifiutati di sostenere l’esame orale alla maturità . In una lettera pubblicata sul Gazzettino (dove peraltro Maggi esordì come giornalista prima di diventare insegnante ndr ), il prof ha spiegato che “comunque la si pensi questi episodi mettono in evidenza due cose importanti: il disagio reale degli studenti nei confronti di un sistema con cui non si sentono in sintonia e l’ipocrisia del sistema scolastico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La scuola promuove tutti, ma gli studenti sono stanchi di essere presi in giro”: parla il prof. Andrea Maggi

