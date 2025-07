Curva Nord pronta azione legale contro l’Inter! La nota

Nelle ultime ore, alcuni tifosi della Curva Nord, seguiti dai propri legali, hanno fatto sapere tramite la stampa di essere pronti a iniziare una battaglia legale contro l' Inter a causa dell'impossibilità di rinnovare l'abbonamento al Secondo Anello verde di San Siro. In mattinata poi, è arrivata la lunga nota dei gruppi della Nord che attaccano il club. Questo il comunicato: « A poche ore dalla chiusura della prelazione per gli abbonati, ci troviamo davanti a una situazione surreale: numerosi ragazzi del gruppo di curva non riescono a rinnovare il proprio abbonamento.

Inter, la curva Nord si spacca: i gruppi si dividono - (Adnkronos) – La Curva Nord dell’Inter si divide. “Dopo un periodo di profonde riflessioni interne e grandi cambiamenti, i gruppi della Nord comunicano la decisione di tornare a essere completamente indipendenti, senza più alcun tipo di raggruppamento sotto un’unica sigla o nome collettivo”, si legge in un post pubblicato sulle pagine social della Curva Nord dell’Inter.

