Terremoto forte in Europa | paura e allerta tsunami innescata all’improvviso

L’area colpita è nota per la sua elevata attività sismica, essendo situata al confine tra la placca euroasiatica e quella africana. È una zona dove l’ energia geologica si accumula e si rilascia con frequenza, spesso in forma di scosse di media entità . Per questo, poco dopo il terremoto è scattata un’ allerta tsunami sulla costa meridionale spagnola, che è stata revocata dopo pochi minuti. Decine di chiamate ai numeri di emergenza sono arrivate nel giro di pochi minuti dal sisma, mentre entrava in funzione anche il sistema di allerta sismica di Android, che ha inviato notifiche push a numerosi dispositivi mobili nelle province interessate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto forte in Europa: paura e allerta tsunami innescata all’improvviso

In questa notizia si parla di: terremoto - allerta - tsunami - forte

