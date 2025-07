Cade con la bicicletta nel torrente | paura per un 13enne a Cino

Poteva avere conseguenze ben più gravi la caduta in bici che ha coinvolto, nel pomeriggio di domenica 13 luglio, un ragazzino di 13 anni finito nel greto del torrente Valle dei Mulini, nel comune di Cino. L’incidente si è verificato intorno alle 16, mentre il giovane percorreva in sella alla sua. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: torrente - cade - bicicletta - paura

Cade con la moto da enduro mentre guada un torrente: 60enne in elicottero al Maggiore - Un motociclista di 60 anni è caduto nella zona del monte Cavalcalupo, nel territorio del comune di Calestano, ed ha riportato un trauma ad una gamba.

Andreis, cade e batte la testa sul greto del torrente: ferito giovane toscano - I tecnici della la stazione di Maniago del Soccorso Alpino sono intevvenuti nella mattina del 13 maggio, attivati dalla Sores ad Andreis assieme all'elisoccorso regionale per un giovane infortunatosi lungo il Torrente Susaibes.

Andreis, cade e batte la testa sul greto del torrente: ferito giovane toscano - I tecnici della la stazione di Maniago del Soccorso Alpino sono intevvenuti nella mattina del 13 maggio, attivati dalla Sores ad Andreis assieme all'elisoccorso regionale per un giovane infortunatosi lungo il Torrente Susaibes.

?? Precipita con la bici su un pendio e finisce nel torrente; Vezzano: bambino di 9 anni cade in bicicletta da un ponte nell’alveo del Cesolla, salvo.

Cade in bicicletta: paura per un 14enne - Il Resto del Carlino - Cade in bicicletta: paura per un 14enne Tanta paura a Verucchio, ieri pomeriggio, per un ciclista 14enne caduto nella zona del Ventoso mentre pedalava con i ... ilrestodelcarlino.it scrive

Paura a Grado, 60enne cade dalla bicicletta e sbatte la testa a terra ... - Un uomo di circa 60 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel primo ... Come scrive ilgazzettino.it