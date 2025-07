Fabio Canino chi è Emanuele il compagno di quasi 30 anni più giovane

C’è chi pensa che le storie più belle nascano per caso. Altri credono nel destino. Fabio Canino, volto amato della televisione italiana e longevo giudice di Ballando con le stelle, ci mette un terzo ingrediente: la pazienza. Quella del suo Emanuele, il compagno che ha saputo conquistarlo a suon di telefonate quotidiane, con costanza e gentilezza, fino a fargli dire un sì inaspettato, ma profondo. Oggi, dopo tre anni insieme, Canino si racconta parlando del suo lavoro, della sua vita, e soprattutto dell’amore che l’ha salvato. Chi è Emanuele, il compagno di Fabio Canino. Quando parla di Emanuele, Fabio Canino mostra il lato più dolce di sé. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fabio Canino, chi è Emanuele, il compagno di (quasi) 30 anni più giovane

