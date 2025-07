Noos le nuove terapie contro i tumori infantili nella puntata del 14 luglio 2025

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 14 luglio, alle 21.25 su Rai 1 con Noos – L’avventura della conoscenza, il programma estivo di divulgazione condotto da Alberto Angela. I temi e gli ospiti della puntata di stasera. La copertina di questa nuova puntata è dedicata al cibo, argomento molto dibattuto. Angela, insieme al professore Dario Bressanini, chimico e docente universitario che da anni studia e racconta le sostanze di cui sono fatti gli alimenti, farà chiarezza sui generi alimentari sicuri da mangiare e cosa rischia di essere nocivo. Sempre rimanendo in tema, si parlerà anche del potere del cibo sulla memoria. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Noos, le nuove terapie contro i tumori infantili nella puntata del 14 luglio 2025

Torna l'appuntamento con " Noos – L'avventura della conoscenza ", la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza con Alberto Angela su Rai1.

T, nuova cura contro il Neuroblastoma, tra i più frequenti tumori infantili