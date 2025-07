Ex Ilva il ministro Urso | Un forno elettrico a Genova

Genova potrebbe essere sede di un forno elettrico nel percorso di decarbonizzazione dell'ex Ilva, che dovrebbe consentire a regime la produzione di due milioni di tonnellate d'acciaio nel solo capoluogo ligure. Il progetto, che potrebbe essere realizzato entro il 2029, è inserito all'interno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ex Ilva, ultimatum di Urso a Taranto mentre Genova apre al forno elettrico - Il ministro convoca l’incontro con gli enti locali pugliesi l’8 luglio. A Genova il vice sindaco Terrile respinge l’assalto alle aree: “Resteranno siderurgiche e manifatturiere”

