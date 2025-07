Capitale della cultura 2028 al via i tavoli di lavoro | Le idee emerse guideranno la definizione del dossier

Il percorso di candidatura di Forlì a Capitale italiana della Cultura 2028, promosso insieme al Comune di Cesena, ha vissuto una tappa significativa giovedì e venerdì scorso alla Biblioteca Aurelio Saffi, con l’apertura dei tavoli partecipati di progettazione. Il bando individua la candidatura. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: capitale - cultura - tavoli - lavoro

Ferrari e Maserati in città per Capitale italiana della cultura: arriva il “Sicily 2025” - Giovedì 15 maggio, ad Agrigento, farà tappa il prestigioso “Sicily 2025”: un intero giro della Sicilia con vetture Ferrari ed una Maserati.

Benevento e Pietrelcina, proposta congiunta per la selezione Capitale della Cultura 2028 - “Benevento e Pietrelcina, unite nella storia e nella spiritualità , si candidano per una nuova visione delle aree interne italiane: Capitale della Cultura 2028.

Benevento e Pietrelcina, proposta congiunta per la selezione Capitale della Cultura 2028 - Comunicato Stampa Sinergia tra storia sannita e spiritualità Le città di Benevento e Pietrelcina insieme in cammino per prepararsi ad una proposta congiunta da presentare in risposta al bando del Ministero della Cultura per la selezione della Città Italiana Capitale … Continua L'articolo Benevento e Pietrelcina, proposta congiunta per la selezione Capitale della Cultura 2028 proviene da Fremondoweb.

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni del capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico di Pesaro Marco Perugini sul report di Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura presentato ieri a Palazzo Gradari: Marco Perugini (PD) su Pesaro Ca Vai su Facebook

Forlì Capitale della Cultura, grande partecipazione ai tavoli di lavoro; Capitale della Cultura, la proposta del divulgatore 18enne: Restituire alla Caproni un ruolo centrale; Catania. Parte il percorso per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Forlì Capitale della Cultura 2028: grande partecipazione ai tavoli di progettazione - Il percorso di candidatura di Forlì a Capitale italiana della Cultura 2028, promosso insieme al Comune di Cesena, ha vissuto una tappa significativa ... Come scrive corriereromagna.it

Catania, candidata a Capitale della Cultura 2028: aperto sportello di ascolto - La città di C avvia un percorso partecipato per diventare Capitale Italiana della Cultura 2028: spazio ai cittadini, alle idee e alla co- Riporta catania.liveuniversity.it