A partire dal 14 luglio torna in sala con Cat People Quattro mosche di velluto grigio, il film cult del 1971 diretto da Dario Argento. Il capitolo conclusivo della trilogia degli animali esce nuovamente al cinema grazie al restauro in 4k effettuato dalla Cineteca di Bologna con la supervisione del maestro della luce Luciano Tovoli. Il film che determina la soglia tra la produzione thriller e l’entrata nel puro horror è un’opera complessa e ricca di citazioni, dalla psicanalisi all’arte figurativa. Lo Sapevi? 4 mosche di velluto grigio ha delle radici autobiografiche: Dario Argento voleva mettere in scena la crisi con la prima moglie per esorcizzare il suo dolore. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Quattro mosche di velluto grigio, il cult di Dario Argento torna in sala

