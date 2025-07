Pamplona ultimo giorno della corsa dei tori per San Fermìn | quattro i feriti

Quattro persone sono rimaste ferite lunedì, durante l’ultimo giorno della corsa dei tori di San FermĂ­n a Pamplona, in Spagna, dopo otto giorni di festeggiamenti. I tori Miura, famosi per le loro dimensioni e le grandi corna larghe, hanno percorso il tragitto attraverso le strette vie di Pamplona in poco piĂą di due minuti. Ogni anno, migliaia di persone affollano le strade medievali della cittĂ per assistere alla secolare tradizione della corsa dei tori. Molti assistono dall’alto dei balconi e delle barricate di legno lungo il percorso. Altri milioni seguono lo spettacolo in televisione. Circa 4 mila sono i corridori che partecipano a ogni corso rischiando di essere incornati dai tori o di essere travolti dagli animali dopo essere caduti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pamplona, ultimo giorno della corsa dei tori per San Fermìn: quattro i feriti

