Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic ha parlato della questione dazi che è riesplosa dopo Trump ha reimposto all’Unione europea una linea dura: tariffe al 30% su tutti i beni dal primo agosto. “Come sapete, l’Unione Europea ha affrontato questi colloqui in buona fede e con la massima intensitĂ , quindi, diciamoci la veritĂ , l’idea di un’aliquota tariffaria del 30% è di fatto proibitiva per il commercio reciproco. Restiamo convinti che le nostre relazioni transatlantiche meritino una soluzione negoziata, che ponga le basi per una nuova stabilitĂ e cooperazione, ed è per questo che continuiamo a collaborare con l’amministrazione statunitense e a dare prioritĂ alle soluzioni negoziate secondo la nuova linea del 1° agosto”, ha detto Sefcovic, al suo arrivo al Consiglio Esteri Commercio a Bruxelles. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Sefcovic (Ue): "Tariffe al 30% idea proibitiva, sentirò controparti Usa"

L' EDICOLA AMICO CARO Spedite le prime lettere in cui Trump esige i suoi dazi ma li rinvia al 1° agosto, il costoso alleato atlantico offre una boccata d'ossigeno alla Ue che lotta per evitare tariffe peggiori del "sostenibile" 10%. Minaccia ai Brics: chi si allinea

