Le parole sussurrate da Sinner a mamma Siglinde dopo l'abbraccio che ha fatto sciogliere Wimbledon

Jannik Sinner dopo la finale ha abbracciato il papĂ e la mamma, che non voleva lasciarlo piĂą andare. I genitori del numero 1 del tennis sono diventate delle star a Wimbledon. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mamma Siglinde va via dopo un solo set di Sinner: “Rientrare? Non ci penso neanche”. Perché lo fa - La mamma di Jannik Sinner non è riuscita a restare in tribuna ad assistere alla sfida in semifinale di suo figlio agli Internazionali d'Italia a Roma contro Tommy Paul.

Jannik Sinner perde e la mamma lascia la tribuna: dove (e come) la beccano - Siglinde non regge la pressione. La mamma di Jannik Sinner, mentre il figlio stava perdendo al primo set contro Tommy Paul, si è alzata e ha lasciato la tribuna.

Sinner, troppa tensione: mamma Siglinde lascia il Centrale e passeggia per il Foro - (Adnkronos) – Troppa tensione, durante gli Internazionali d'Italia 2025, per la madre di Jannik Sinner.

WIMBLEDON | Bellissimo l'abbraccio di Sinner alla mamma Siglinde dopo il successo. Un'immagine che cancella le lacrime di Parigi, quando la madre soffriva in silenzio inquadrata dalle telecamere. Vai su Facebook

Sinner vince a Wimbledon: da Meloni a Schlein, le reazioni della politica - Le reazioni della politica italiana alla vittoria di Sinner a Wimbledon contro Alcaraz. Da msn.com