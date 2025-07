Giucas Casella e Valeria Marini | Milan di Allegri da scudetto? Speriamo

“So bene chi vincerà la Serie A 202526 ma non ve lo dico. Scudetto al Milan (elogiato da Giucas Casella, ndr)? Speriamo .”. Un sorriso smagliante, quello di Valeria Marini, ospite al Vip Master 2025 di Milano Marittima. Una carica davvero ‘stellare’ (e tanti ‘baci stellari’) due giorni fa al Circolo Tennis. Dopo essere arrivata in grande, Valeria Marini si è lasciata andare ad un simpatico siparietto social Giucas Casella. “ Change, Change, Change. “, gridano sulla storia Instagram in riferimento all’iconica formula ‘magica’ di Giucas. Il tutto prima di scendere in campo, sempre sabato sera, per il gran finale del Vip Master Tennis 2025. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

