Spintonato e rapinato in pieno centro di un prezioso Patek Philippe da 80mila euro

Milano, 14 luglio 2025 – Rapinato del suo Patek Philippe da 80mila euro in pieno centro. La vittima è un italiano di 47 anni che ieri alle 21.40 è stato avvicinato da tre nordafricani in piazza Diaz. L'uomo ha raccontato di essere stato spintonat o e che in pochi secondi uno dei tre gli ha strappato il prezioso cronografo dal polso. Poi i tre sono scappati verso via Marconi. Al 47enne non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia. Non ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto è intervenuta una Volante dell'Ufficio prevenzione generale. Dei tre, però, non c'erano più tracce. L’ultimo colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spintonato e rapinato in pieno centro di un prezioso Patek Philippe da 80mila euro

