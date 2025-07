Il ministro Valditara firma il decreto per l’assunzione di 54 mila docenti

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che prevede l'assunzione di oltre 54 mila docenti per l'anno scolastico 20252026. Le immissioni in ruolo riguarderanno posti comuni, di sostegno e di insegnamento della religione cattolica. Particolare attenzione è stata riservata ai posti di sostegno, con 13.860 nuove assunzioni dedicate a studenti con bisogni educativi speciali. Rilevante anche la selezione per i docenti di religione cattolica, con 6.022 immissioni in ruolo previste grazie al concorso del 2024, la prima procedura di questo tipo dopo 20 anni. I posti vacanti verranno assegnati in base alle graduatorie territoriali.

