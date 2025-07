Longevità il segreto è in una proteina speciale prodotta dai muscoli

Una ricerca pubblicata su Nature rivela l'esistenza del CLCF1, una molecola in grado di proteggere ossa e muscoli dall'invecchiamento.

Longevità , il segreto è in una proteina speciale prodotta dai muscoli; Lo scienziato Ennio Tasciotti: «La sarcopenia, ovvero la perdita progressiva di massa e forza muscolare, è ciò che davvero ci rende anziani, nel senso di più fragili. È il muscolo l’organo della longevità ; A 81 anni fa allenamento cardio due ore a settimana per stare in ottima forma.