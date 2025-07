La lezione di calcio di Enzo Maresca a Luis Enrique | il tecnico italiano che ha fatto risorgere il Chelsea e mandato in tilt il Psg

Facendo zapping tra giornali e siti dopo lo spettacolare 3-0 del Chelsea sul Psg nella finale del mondiale per club, con il dominio assoluto dei londinesi, lanciati nel primo tempo dalla doppietta di Palmer e dal gol elegante di Joao Pedro, spicca il 9 in pagella della Gazzetta a Enzo Maresca, con relativo giudizio: “L’unico ad aver capito come si affronta la squadra di Luis Enrique ”. La rosea poi conclude: “In panchina è nata una stella: Enzo Maresca”. La sensazione è che sia davvero così. Impressionante la lezione di calcio impartita ieri dal tecnico italiano al collega spagnolo. Lo ha battuto sul suo terreno: pressing e aggressività . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La lezione di calcio di Enzo Maresca a Luis Enrique: il tecnico italiano che ha fatto risorgere il Chelsea e mandato in tilt il Psg

In questa notizia si parla di: enzo - maresca - luis - enrique

