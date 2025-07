Per rilanciare l’economia del Kenya il presidente Ruto punta sulle privatizzazioni

Il governo del Kenya ha lanciato un programma di privatizzazione che punta a ristrutturare radicalmente il ruolo dello Stato nell’economia, aprendo le porte alla partecipazione del settore privato in alcune delle principali aziende pubbliche. L’annuncio è stato fatto dal presidente William Ruto nel corso di un intervento istituzionale tenuto alla Borsa di Londra, occasione in cui ha illustrato un piano articolato per attrarre capitali, alleggerire la pressione del debito pubblico e rafforzare i mercati finanziari interni. L’iniziativa prevede che i primi asset a essere collocati sul mercato siano società strategiche, a partire dalla Kenya Pipeline Company, che sarà quotata alla Borsa di Nairobi entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

