La stampa inglese insulta Sinner | La vittoria degli avvocati

Una celebrazione trasversale come, forse, fin qui non si era mai visto: Jannik Sinner che vince per la prima volta a Wimbledon (prima assoluta per un italiano) e sconfigge Carlos Alcaraz dopo la delusione del Roland Garros sono spunti che riempiono le pagine anche dei giornali stranieri. Alcuni tabloid britannici, però, hanno tirato fuori un argomento ormai morto e sepolto da mesi, ossia quello relativo al caso Clostebol che ha riguardato il numero uno del mondo con dei titoli che definire polemici è riduttivo. I riferimenti al caso Clostebol. Più che altro si deve parlare di insulti e cattiverie gratuite dal momento che il processo e la sentenza sono già stati conclusi abbondantemente con la sanzione, la squalifica di tre mesi, terminata lo scorso 2 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La stampa inglese insulta Sinner: "La vittoria degli avvocati"

La stampa inglese insulta Sinner: "La vittoria degli avvocati" - Non tutti i quotidiani britannici hanno esaltato la prestazione di Jannik Sinner al suo primo Wimbledon. Da ilgiornale.it

Sinner, l'attacco dei giornali inglesi: «Celebrare campioni squalificati per doping è difficile» - Stampa britannica divisa dopo la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, primo italiano di sempre a trionfare allo Slam londinese. Scrive msn.com