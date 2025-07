Poste Italiane cerca personale come partecipare alla selezione

Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato per il recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) in Umbria. Come partecipare alla selezione Per candidarsi, spiegano dall'azienda, è sufficiente inserire, entro mercoledì 16. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: poste - italiane - partecipare - selezione

Poste italiane, il direttore dell'ufficio di Favara nuova "maestra del lavoro" - La direttrice dell'ufficio postale di Favara insignita del titolo di "maestra del lavoro". Anna Barba, in azienda dal 1991, è da 5 anni alla guida della sede centrale di piazza Cavour.

L’Associazione “Precari in Rete” trionfa: Poste Italiane paga anche lo straordinario pre-turno! - Storica vittoria legale per l’Associazione Precari in Rete: riconosciuti i diritti dei lavoratori sull’orario effettivo di servizio.

Poste italiane: ad Arpino uno speciale annullo e una cartolina filatelica dedicata per la XLIV edizione di “Certamen ciceronianum arpinas” - Poste Italiane, nell'ambito del programma della cerimonia di premiazione della XLIV^ Edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas, che si terrà domenica 11 maggio ad Arpino, parteciperà con uno speciale annullo e una cartolina filatelica dedicata.

Assunzioni Poste Italiane: cercasi portalettere in Brianza Poste Italiane ha aperto una nuova selezione per la figura di portalettere nella provincia di Monza, con particolare attenzione a comuni come Arcore, Desio, Seregno e Vimercate. L’annuncio ufficiale è a Vai su Facebook

Poste Italiane cerca personale, come partecipare alla selezione; Poste Italiane cerca personale: ecco come candidarsi; Poste Italiane assume portalettere a tempo determinato: selezioni aperte a Lodi.

Poste Italiane cerca personale, come partecipare alla selezione - Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato per il recapito postale ... Riporta perugiatoday.it

Poste Italiane, nuova ricerca di portalettere in 15 Regioni: domande entro il 16 luglio - Continua la campagna assunzioni di Poste Italiane per portalettere: le nuove selezioni interessano 80 Province, necessaria la patente B ... Scrive it.blastingnews.com