Non ha impedito che i fornitori sfruttassero i lavoratori | amministrazione giudiziaria per Loro Piana spa

Il brand di lusso Loro Piana √® stato posto in amministrazione giudiziaria da parte del tribunale di Milano. Dalle indagini condotte dal pm Paolo Storari √® emerso che la societ√† avrebbe affidato la produzione di capi di abbigliamento a laboratori cinesi in contesti lavorativi di "sfruttamento del lavoro". Capi realizzati per poche decine di euro sarebbero poi stati rivenduti negli "store" del brand a prezzi "tra i 1000 e i 3000 euro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: amministrazione - giudiziaria - piana - impedito

"Cinquanta chili d'oro volatilizzati durante l'amministrazione giudiziaria", la denuncia di un'imprenditrice - L'accusa è pesante: aver fatto sparire decine di chili d'oro dall'azienda durante il periodo di amministrazione giudiziaria.

Valentino Bags, amministrazione giudiziaria per caporalato negli opifici in subappalto - Omesso controllo sul caporalato nella filiera delle borse di lusso. La società Valentino Bags Lab, controllata della maison specializzata in borse in pelle e articoli da viaggio, è stata messa in amministrazione giudiziaria dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano, dopo la scoperta delle condizioni di sfruttamento dei lavoratori nella catena di opifici che operavano in subappalto per l’azienda.

“Borse realizzate da lavoratori sfruttati in opifici cinesi”: amministrazione giudiziaria per Valentino Bags Lab srl - Il Tribunale di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria la Valentino Bags Lab Srl, societ√† che produce borse e accessori per Valentino Spa.

Cachemire&Caporalato: anche #LoroPiana tra le aziende del lusso in superficie col marcio sotto #capolarato #sfruttamento Vai su X

‚ÄúCaporalato tra i fornitori‚ÄĚ: Loro Piana in amministrazione giudiziaria; Loro Piana spa in amministrazione giudiziaria: ¬ęNon ha impedito il caporalato tra i fornitori che sfruttano operai cinesi¬Ľ. Le giacche in cashmere da 3 mila euro pagate 80; Non ha impedito che i fornitori sfruttassero lavoratori: amministrazione giudiziaria per Loro Piana spa.

‚ÄúNon ha impedito che i fornitori sfruttassero i lavoratori‚ÄĚ: amministrazione giudiziaria per Loro Piana spa - il brand di lusso Loro Piana è stato posto in amministrazione giudiziaria da parte del tribunale di Milano. Segnala fanpage.it

‚ÄúCaporalato tra i fornitori‚ÄĚ: Loro Piana in amministrazione giudiziaria. Giacche da 3mila euro pagate 100 - Non ha impedito il caporalato tra i fornitori e così, man mano che si scendeva nella catena, si finiva per pagare la lavorazione di una giacca in cashmere, venduta fino a 3mila euro in negozio, appena ... Secondo ilfattoquotidiano.it