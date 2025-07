Tragedia operaia muore dopo esser rimasta schiacciata dal mezzo agricolo - IN AGGIORNAMENTO

Incidente sul lavoro a Lagosanto. Nella mattinata di lunedì 14 luglio, infatti, una operaia di 44 anni (di origini rumene) è morta dopo esser rimasta schiacciata da un mezzo agricolo mentre si trovava all’interno di un’azienda agricola del luogo. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: operaia - esser - rimasta - schiacciata

Tragedia, operaia muore dopo esser rimasta schiacciata dal mezzo agricolo - IN AGGIORNAMENTO; Schiacciato da un mezzo pesante in una cava di marmo, operaio di 59 anni muore a Massa Carrara; Lavoratrice schiacciata da un cancello a Castenedolo: Marina Bassi è morta dopo giorni di agonia.

Piacenza, operaia 50enne muore in una vetreria: schiacciata da un ... - L'operaia sarebbe rimasta schiacciata mentre lavorava in una vetreria di Borgonovo, in provincia di Piacenza. Segnala fanpage.it

Piacenza, operaia muore schiacciata in una vetreria. Lavoratori in ... - Una donna di 50 anni, Nicoletta Palladini, è morta questa notte dopo essere rimasta schiacciata mentre era al lavoro in una vetreria a Borgonovo, in provincia di Piacenza. Secondo bologna.repubblica.it