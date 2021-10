Milano Wine Week 2021 | tra forum e food pairing

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prosegue con grande partecipazione di operatori elover la. Giovedì 7 ottobre in programma ci sono diversi eventi per gli addetti ai lavori, oltre a un nutrito calendario di appuntamenti dedicati ailover. Evento istituzionale di punta della giornata è Shaping, l’appuntamento annuale dell’OsservatorioManagement delle SDA Bocconi con. Ilè incentrato sul tema del cambiamento del mondo del vino e le strategie che le aziende prevedono di attuare per affrontare il futuro. In particolare si discute di temi di grande attualità come digitalizzazione, sostenibilità, nuovi trend di consumo del vino. Dalle 9.30 alle 16.15 presso ...