Luana, una morte sempre più assurda (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’accertata rimozione delle sicurezze sull’orditoio che cinque mesi fa uccise l’apprendista operaia Luana D’Orazio, avrebbe fruttato solo l’8% di produzione in più rispetto a un macchinario che, per giunta, era usato solo per la campionatura. “E non ci sono stati riscontri tangibili dal punto di vista economico”, viene puntualizzato dagli uffici della polizia giudiziaria della procura pratese, visto che la campionatura non influisce sul fatturato aziendale. In definitiva la manomissione “non avrebbe generato alcun guadagno per l’azienda”. Ma è costata … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’accertata rimozione delle sicurezze sull’orditoio che cinque mesi fa uccise l’apprendista operaiaD’Orazio, avrebbe fruttato solo l’8% di produzione in più rispetto a un macchinario che, per giunta, era usato solo per la campionatura. “E non ci sono stati riscontri tangibili dal punto di vista economico”, viene puntualizzato dagli uffici della polizia giudiziaria della procura pratese, visto che la campionatura non influisce sul fatturato aziendale. In definitiva la manomissione “non avrebbe generato alcun guadagno per l’azienda”. Ma è costata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

grc_pql : RT @Tg3web: Chiusa l'inchiesta per la morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia rimasta schiacciata in un'azienda tessile in provincia di… - BruNOgrindxxx : @Luana_m89 È come aprire una scatola di cioccolatini - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Chiusa l'inchiesta per la morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia rimasta schiacciata in un'azienda tessile in provincia di… - Tg3web : Chiusa l'inchiesta per la morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia rimasta schiacciata in un'azienda tessile in… - Seb4F : RT @FraBaraghini: “La manomissione del macchinario avrebbe portato a un aumento minimo della produttività” (...) #2021 Luana D'Orazio, oper… -