L'industria fossile nuoce gravemente alla salute (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Già da molti anni l'Unione europea ha vietato le pubblicità e le sponsorizzazioni da parte delL'industria del tabacco, riconoscendo che costituiscono una minaccia per la salute delle persone. Così come il tabacco «nuoce gravemente alla salute», anche gas, petrolio e carbone hanno effetti dannosi: il loro utilizzo altera il clima del pianeta, contribuendo al riscaldamento globale e alimentando l'inquinamento atmosferico, responsabile ogni anno di più morti di quelle attribuibili al tabacco. Perché allora le aziende dei combustibili fossili possono continuare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

