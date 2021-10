La Rai ha deciso che Enrico Varriale non andrà in video finché la sua vicenda non sarà chiarita (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non andrà in video l’ex vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale che è indagato per stalking e lesioni personali aggravate, in seguita alla querela dell’ex compagna. Lo hanno stabilito i vertici Rai. Varriale non andrà in video finché la vicenda non sarà chiarita. Il giudice ha disposto nei confronti del giornalista la misura cautelare del “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa”. La decisione è stata presa per tutelare sia l’azienda sia il giornalista. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Noninl’ex vicedirettore di Rai Sportche è indagato per stalking e lesioni personali aggravate, in seguita alla querela dell’ex compagna. Lo hanno stabilito i vertici Rai.noninlanon. Il giudice ha disposto nei confronti del giornalista la misura cautelare del “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa”. La decisione è stata presa per tutelare sia l’azienda sia il giornalista. L'articolo ilNapolista.

