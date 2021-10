Kate Winslet racconta il suo dramma: “Sono stata vittima di bullismo” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Kate Winslet, famosissima attrice, racconta il suo passato difficile: “Sono stata vittima di bullismo. Mi chiamavano cicciona, ci stavo male” Kate Winslet E LA TOCCANTE RIVELAZIONE: “MI CHIAMAVANO CICCIONA, NON MI SENTIVO ABBASTANZA”- Il bullismo sembra non risparmiare proprio nessuno. Vi avevamo già parlato di Miriam Leone e delle offese subite dall’attrice: ebbene, oggi vi raccontiamo di un altro personaggio pubblico, vittima dei bulli da giovane. Stiamo parlando di Kate Winslet, straordinaria interprete in Titanic, che proprio ieri ha compiuto 46 anni. Ecco le sue parole, riportate anche dal sito “donnaglamour.it”: “Sono ... Leggi su zon (Di mercoledì 6 ottobre 2021), famosissima attrice,il suo passato difficile: “di. Mi chiamavano cicciona, ci stavo male”E LA TOCCANTE RIVELAZIONE: “MI CHIAMAVANO CICCIONA, NON MI SENTIVO ABBASTANZA”- Ilsembra non risparmiare proprio nessuno. Vi avevamo già parlato di Miriam Leone e delle offese subite dall’attrice: ebbene, oggi vi raccontiamo di un altro personaggio pubblico,dei bulli da giovane. Stiamo parlando di, straordinaria interprete in Titanic, che proprio ieri ha compiuto 46 anni. Ecco le sue parole, riportate anche dal sito “donnaglamour.it”: “...

Advertising

LIDAMUGNAI : RT @Dida_ti: Come un vento di passione O una rosa rossa Il ricordo di un amore Ci cambia e non ci lascia.. Lascia in bocca il sale Ed arriv… - MajorityRights : RT @Dida_ti: Come un vento di passione O una rosa rossa Il ricordo di un amore Ci cambia e non ci lascia.. Lascia in bocca il sale Ed arriv… - kimamachi : Ma voi ci pensate mai alla carriera di Kate Winslet. Che dea. - Douglas85942403 : RT @Dida_ti: Come un vento di passione O una rosa rossa Il ricordo di un amore Ci cambia e non ci lascia.. Lascia in bocca il sale Ed arriv… - veracruz777 : RT @Dida_ti: Come un vento di passione O una rosa rossa Il ricordo di un amore Ci cambia e non ci lascia.. Lascia in bocca il sale Ed arriv… -