Juve | Allegri pensa ad un centrocampista ex Napoli!

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) In casasia rinforzare il pacchetto di centrocampo. Dopo l’arrivo in quest’estate di Manuel Locatelli, Cherubini e Nedved vogliono affiancargli undi spessore. Allanntus Si tratta dell’ex Napoli Allan Marques, ora in forza all’Everton.lo ha sempre apprezzato tanto che non è da escludere un assalto a gennaio, giocando la carta Aaron Ramsey, che non rientra nei piani bianconeri. LEGGI ANCHE: Lazio, Lotito si scaglia contro Gravina L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Juve Allegri

Il punto debole della squadra di Massimilianoresta il reparto di mezzo: l'innesto di ... Secondo Fichajes.net, lasarebbe in competizione con l' Atletico Madrid per il giocatore rossonero, ...In questo inizio di stagione in chiaroscuro senza CR7, quali sono i numeri della? Marcatori, la classifica 2021 - 2022 La squadra diha realizzato 15 gol in 9 partite: 11 in 7 ...La Juventus trova i rinforzi in casa per continuare a scalare posizioni in classifica. Difatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Massimiliano Allegri potrà avere a disposizione al ...Numeri mostruosi, che per forza di cose riducevano il numero complessivo di giocatori bianconeri che riuscivano a togliersi lo sfizio di segnare.La squadra di Allegri ha realizzato 15 gol in 9 partite ...