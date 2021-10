Italia-Spagna si è già messa in salita: rosso ed inferiorità numerica (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Brutte notizie per il CT Roberto Mancini: Italia-Spagna diventa sempre più in salite, dopo il doppio giallo mostrato all’azzurro Che sarebbe stata una partita difficile, Mancini lo sapeva bene. Adesso, Italia-Spagna diventa ancor più complicata per gli azzurri, già sotto 0-2 per la doppietta di Ferran Torres al 17? e al 45? di gioco. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Brutte notizie per il CT Roberto Mancini:diventa sempre più in salite, dopo il doppio giallo mostrato all’azzurro Che sarebbe stata una partita difficile, Mancini lo sapeva bene. Adesso,diventa ancor più complicata per gli azzurri, già sotto 0-2 per la doppietta di Ferran Torres al 17? e al 45? di gioco. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - juventusfc : Inizia Italia-Spagna! In bocca al lupo, azzurri bianconeri! #UNLFinals - formulagiaestro : piango vi siete tutti collettivamente scordati di come è andata la partita tra spagna e italia all’europeo - michaelrommy2 : @Azzurri_En Perché l'Italia ha sempre una reazione istintiva quando affronta la Spagna? -