Inchiesta Lobby Nera: Fidanza e Jonghi Lavarini indagati dalla Procura (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Carlo Fidanza e Roberto Jonghi Lavarini sono indagati per finanziamenti illeciti ai partiti e riciclaggio. I due sono al centro dell’Inchiesta di fanpage.it “Lobby Nera” che indaga i legami tra la destra e gli ambienti neofascisti. Nei giorni scorsi la Procura di Milano ha aperto un fascicolo, con anche l’accusa di reato di apologia di fascismo. Ieri la Guardia di Finanza ha perquisito l’abitazione di Jonghi Lavarini, chiamato il “Barone Nero”. L’Inchiesta Lobby Nera su finanziamenti illeciti, Fidanza: “Sono sereno e a disposizione della Procura per chiarire” Nel video dell’Inchiesta Lobby ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Carloe Robertosonoper finanziamenti illeciti ai partiti e riciclaggio. I due sono al centro dell’di fanpage.it “” che indaga i legami tra la destra e gli ambienti neofascisti. Nei giorni scorsi ladi Milano ha aperto un fascicolo, con anche l’accusa di reato di apologia di fascismo. Ieri la Guardia di Finanza ha perquisito l’abitazione di, chiamato il “Barone Nero”. L’su finanziamenti illeciti,: “Sono sereno e a disposizione dellaper chiarire” Nel video dell’...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Perquisita l’abitazione di Roberto Jonghi Lavarini in merito all'inchiesta di #Fanpage Insieme a lui, è… - eziomauro : Inchiesta sulla lobby nera di FdI, indagati Carlo Fidanza e Roberto Jonghi Lavarini - repubblica : Fdi e l'inchiesta sulla lobby nera a Milano, Sofia Ventura: 'Da Meloni non arriverà mai la condanna del fascismo' [… - Gabriel90719266 : RT @fanpage: Ultim'ora Perquisita l’abitazione di Roberto Jonghi Lavarini in merito all'inchiesta di #Fanpage Insieme a lui, è indagato an… - MarcoProEU : Inchiesta lobby #FratellidItalia, finanziamento illecito: indagati #Fidanza e il 'barone nero' Jonghi #Lavarini. .… -