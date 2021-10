Hertha Berlino, linea dura con i no vax: dovranno pagarsi i tamponi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ognuno per la propria strada. L'Herta Berlino ha deciso: da oggi i giocatori che non hanno voluto vaccinarsi si pagheranno i tamponi autonomamente. E si parla di una spesa mensile di oltre 1.600 euro ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ognuno per la propria strada. L'Hertaha deciso: da oggi i giocatori che non hanno voluto vaccinarsi si pagheranno iautonomamente. E si parla di una spesa mensile di oltre 1.600 euro ...

Ultime Notizie dalla rete : Hertha Berlino Hertha Berlino, linea dura con i no vax: dovranno pagarsi i tamponi Ognuno per la propria strada. L'Herta Berlino ha deciso: da oggi i giocatori che non hanno voluto vaccinarsi si pagheranno i tamponi autonomamente. E si parla di una spesa mensile di oltre 1.600 euro a testa. Questo in un momento in cui ...

Matthaus, bordata a Kevin - Prince Boateng: 'Non capisco suo ruolo. Finiti bei tempi' Sono appena 267' i minuti giocati da Kevin - Prince Boateng dall'inizio della stagione con la maglia dell' Hertha Berlino . Troppo poco per un giocatore chiamato a fare la differenza nel club. Nelle sue sei presenze stagionali, di cui 5 in Bundesliga e una in Coppa di Germania, l'ex giocatore di Milan e ...

Piatek non basta all'Hertha. Il Dortmund batte l'Augsburg Corriere dello Sport Dopo Verona, lo Spezia ha la seconda peggiore difesa d’Europa Una media di 2,71 gol subiti a partita zavorra lo Spezia in questo inizio di campionato. I quattro subiti a Verona fanno di quello aquilotto il peggior score di tutto il campionato (19), un trend asso ...

Ulf Kirsten, l'attaccante che ha rotto la barriera tra Germania Est e Ovest Poteva diventare un giocatore del Cagliari, invece è diventato uno dei primi a trasferirsi dall'est all'ovest. E ha fatto la storia del Leverkusen.

