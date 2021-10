Governare il futuro. Ode al webdesign (quando tutela i diritti dei consumatori) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quello delle app è, ormai, un mondo sterminato. Ce ne sono milioni che ci regalano grandi soddisfazioni e semplificano la nostra vita e ce ne sono alcune che minacciano la nostra privacy, il nostro portafogli e la nostra serenità. Apple ha appena fatto una mossa per aiutarci a difenderci, un po’, dalle seconde. Fino a ieri – IOS 14 – se un’app disponibile sull’Apple Store ci fregava dei soldi o, comunque, ci truffava segnalare a Apple l’accaduto era un’impresa titanica che richiedeva tanta tanta buona volontà, una capacità non comune di orientarsi in uno dei due negozi di app più grande del mondo e così tanto tempo che, specie se la truffa aveva un basso rilievo economico, i più di noi desistevano prima di riuscire nell’impresa. Intendiamoci non che segnalare la truffa fosse impossibile o non ci fosse riconosciuto il diritto di farlo ma, semplicemente, farlo era praticamente tanto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quello delle app è, ormai, un mondo sterminato. Ce ne sono milioni che ci regalano grandi soddisfazioni e semplificano la nostra vita e ce ne sono alcune che minacciano la nostra privacy, il nostro portafogli e la nostra serenità. Apple ha appena fatto una mossa per aiutarci a difenderci, un po’, dalle seconde. Fino a ieri – IOS 14 – se un’app disponibile sull’Apple Store ci fregava dei soldi o, comunque, ci truffava segnalare a Apple l’accaduto era un’impresa titanica che richiedeva tanta tanta buona volontà, una capacità non comune di orientarsi in uno dei due negozi di app più grande del mondo e così tanto tempo che, specie se la truffa aveva un basso rilievo economico, i più di noi desistevano prima di riuscire nell’impresa. Intendiamoci non che segnalare la truffa fosse impossibile o non ci fosse riconosciuto il diritto di farlo ma, semplicemente, farlo era praticamente tanto ...

Advertising

HuffPostItalia : Governare il futuro. Ode al webdesign (quando tutela i diritti dei consumatori) - ADM_assdemxmi : RT @MarcoGranelliMI: GRAZIE. I milanesi hanno espresso la loro scelta per il futuro di Milano. Un grande risultato per il PD. Sono orgoglio… - andreabonetti : RT @MarcoGranelliMI: GRAZIE. I milanesi hanno espresso la loro scelta per il futuro di Milano. Un grande risultato per il PD. Sono orgoglio… - MarcoGranelliMI : GRAZIE. I milanesi hanno espresso la loro scelta per il futuro di Milano. Un grande risultato per il PD. Sono orgog… - guidoscorza : #governareilfuturo | L’irresistibile tentazione della password sul post-it | Come ogni giorno da leggere o ascoltar… -

Ultime Notizie dalla rete : Governare futuro Governare il futuro. Gli Usa continuano a essere i più golosi dei dati degli utenti delle big tech L'HuffPost Letta già si vede successore di Draghi. Ma la sua illusione è smentita dalla storia In una delle conferenze stampa più lunghe della storia, dopo aver vinto le suppletive di Siena Enrico Letta ha caricato di una fortissima ...

Il Governo vara la rivoluzione fiscale: dall'Irpef all'Iva e al Catasto. Draghi: «Le tasse non aumentano» Mario Draghi tira dritto e nonostante i mal di pancia della Lega il Consiglio dei ministri approva la delega fiscale. Il testo, approvato senza i voti dei ministri leghisti che hanno lasciato ...

In una delle conferenze stampa più lunghe della storia, dopo aver vinto le suppletive di Siena Enrico Letta ha caricato di una fortissima ...Mario Draghi tira dritto e nonostante i mal di pancia della Lega il Consiglio dei ministri approva la delega fiscale. Il testo, approvato senza i voti dei ministri leghisti che hanno lasciato ...