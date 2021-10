Gli ottant’anni di Michele Migliore, storico decano dei pescatori di Ostia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ostia – Michele Migliore, decano dei pescatori dello storico e omonimo borghetto di Ostia, spegne oggi 80 candeline. Un traguardo importante, raggiunto dopo una vita di sacrifici e dedizione alla più grande delle sue passioni: la pesca. E l’età che avanza non rappresenta, per lui, un ostacolo: il signor Migliore, infatti, è ancora nel pieno della sua attività lavorativa, e non ha ancora alcuna intenzione di appendere la canna al chiodo. Simbolo di una realtà – quella dei pescatori di Ostia – sempre più a rischio estinzione, Michele Migliore non ha quindi nessuna voglia di farsi da parte, e continua a lottare ogni giorno per tener viva una tradizione che è impressa nel codice genetico ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 ottobre 2021)deidelloe omonimo borghetto di, spegne oggi 80 candeline. Un traguardo importante, raggiunto dopo una vita di sacrifici e dedizione alla più grande delle sue passioni: la pesca. E l’età che avanza non rappresenta, per lui, un ostacolo: il signor, infatti, è ancora nel pieno della sua attività lavorativa, e non ha ancora alcuna intenzione di appendere la canna al chiodo. Simbolo di una realtà – quella deidi– sempre più a rischio estinzione,non ha quindi nessuna voglia di farsi da parte, e continua a lottare ogni giorno per tener viva una tradizione che è impressa nel codice genetico ...

Advertising

ilfaroonline : Gli ottant’anni di Michele Migliore, storico decano dei pescatori di Ostia - Ruvido11 : @simabastaroghi @Valenti44837922 Che il vaccino non funziona e non serve a nulla, che a morire sono persone di otta… - francescocolucc : RT @oss_romano: Gli ottant’anni di David Crosby. Un Ulisse coperto di sale - Roblor83 : @PattyV11434094 @gervasoni1968 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia No no gli stupri dei partigiani sono invenzionih...… - oss_romano : Gli ottant’anni di David Crosby. Un Ulisse coperto di sale -