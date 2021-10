Gf Vip, Manuel Bortuzzo si alza in piedi: la commozione degli altri concorrenti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo continua a stupire il pubblico del Grande Fratello Vip. Appena sveglio, con la complicità di Alex Belli ed Aldo Montano, ha deciso di utilizzare le protesi e mettersi in piedi. Il ragazzo di è fatto trovare in cucina dagli altri concorrenti, che si sono emozionati vedendolo sostenersi sulle sue gambe, e gli hanno fatto tantissimi complimenti per la sua forza. Oltretutto si è scoperto che Manuel è alto quasi due metri, ed anche per questo gli altri coinquilini sono rimasti davvero stupiti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Raffaella Fico litiga furiosamente con Miriana Trevisan: “sei una falsa” Volano parole pesanti tra le due showgirl che si scambiano reciproche accuse sul loro comportamento nella casa Miriana Trevisan ha ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 ottobre 2021)continua a stupire il pubblico del Grande Fratello Vip. Appena sveglio, con la complicità di Alex Belli ed Aldo Montano, ha deciso di utilizzare le protesi e mettersi in. Il ragazzo di è fatto trovare in cucina dagli, che si sono emozionati vedendolo sostenersi sulle sue gambe, e gli hanno fatto tantissimi complimenti per la sua forza. Oltretutto si è scoperto cheè alto quasi due metri, ed anche per questo glicoinquilini sono rimasti davvero stupiti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Raffaella Fico litiga furiosamente con Miriana Trevisan: “sei una falsa” Volano parole pesanti tra le due showgirl che si scambiano reciproche accuse sul loro comportamento nella casa Miriana Trevisan ha ...

