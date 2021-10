GF Vip, insulti degli autori: Endemol Shine Italy chiede scusa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo scivolone fatto dagli autori al GF Vip continua a far discutere. Stiamo parlando dell'audio offensivo che, qualche giorno fa, è andato in scena in diretta tv, facendosi sentire chiaramente anche nella Casa più spiata d'Italia. Endemol Shine Italy ha deciso di rompere il silenzio: le scuse chiariscono la situazione. GF Vip: Endemol Shine Italy si scusa per gli insulti degli autori Qualche giorno fa, i concorrenti del GF Vip 6 e i telespettatori che erano sintonizzati su canale 55 del digitale terrestre hanno assistito ad uno scivolone davvero imbarazzante. La gaffe è stata messa a segno dagli autori del reality più spiato d'Italia che, credendo che i microfoni fossero chiusi, hanno ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo scivolone fatto daglial GF Vip continua a far discutere. Stiamo parlando dell'audio offensivo che, qualche giorno fa, è andato in scena in diretta tv, facendosi sentire chiaramente anche nella Casa più spiata d'Italia.ha deciso di rompere il silenzio: le scuse chiariscono la situazione. GF Vip:siper gliQualche giorno fa, i concorrenti del GF Vip 6 e i telespettatori che erano sintonizzati su canale 55 del digitale terrestre hanno assistito ad uno scivolone davvero imbarazzante. La gaffe è stata messa a segno daglidel reality più spiato d'Italia che, credendo che i microfoni fossero chiusi, hanno ...

