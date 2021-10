Fidanza e Lavarini indagati dopo l'inchiesta di Fanpage (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza è indagato dalla Procura di Milano per finanziamento illecito al partito e riciclaggio in seguito a quanto emerso dall'inchiesta di Fanpage pubblicata la scorsa settimana. "Ho appreso dagli organi di stampa di essere stato iscritto sul registro degli indagati - ha detto l'ex capodelegazione di FdI al Parlamento europeo - Al momento non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Sono sereno e ovviamente a disposizione della Procura per chiarire quanto prima ogni aspetto di questa vicenda". Con Fidanza, che si è autosospeso dal partito poco dopo la diffusione del servizio di Fanpage, è indagato anche Roberto Jonghi Lavarini, l'esponente della destra radicale milanese soprannominato 'Barone ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Carloè indagato dalla Procura di Milano per finanziamento illecito al partito e riciclaggio in seguito a quanto emerso dall'dipubblicata la scorsa settimana. "Ho appreso dagli organi di stampa di essere stato iscritto sul registro degli- ha detto l'ex capodelegazione di FdI al Parlamento europeo - Al momento non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Sono sereno e ovviamente a disposizione della Procura per chiarire quanto prima ogni aspetto di questa vicenda". Con, che si è autosospeso dal partito pocola diffusione del servizio di, è indagato anche Roberto Jonghi, l'esponente della destra radicale milanese soprannominato 'Barone ...

