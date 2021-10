Facebook down, il disastro durante una manutenzione di routine: «Effetto domino rapidissimo per un bug» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è trattato di un guasto informatico comparso durante un intervento di ordinaria manutenzione al sistema informatico che gestisce la “spina dorsale” di Facebook. Un bug, come lo chiamerebbero gli informatici. È questo l’errore di sistema che nel pomeriggio di lunedì scorso, 4 ottobre, ha messo k.o., per oltre 7 ore, il social network e tutti i servizi compresi come Instagram e WhatsApp. A spiegarlo in un post sul blog ufficiale degli ingegneri di Facebook è Santosh Janardhan, vice presidente del gruppo. «Il traffico dati tra tutte le strutture informatiche di Facebook è gestito da router, che determinano dove indirizzare i dati in entrata e in uscita. Nell’ampio lavoro quotidiano di manutenzione, i nostri ingegneri hanno spesso bisogno di mettere offline parte della dorsale, ad ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è trattato di un guasto informatico comparsoun intervento di ordinariaal sistema informatico che gestisce la “spina dorsale” di. Un bug, come lo chiamerebbero gli informatici. È questo l’errore di sistema che nel pomeriggio di lunedì scorso, 4 ottobre, ha messo k.o., per oltre 7 ore, il social network e tutti i servizi compresi come Instagram e WhatsApp. A spiegarlo in un post sul blog ufficiale degli ingegneri diè Santosh Janardhan, vice presidente del gruppo. «Il traffico dati tra tutte le strutture informatiche diè gestito da router, che determinano dove indirizzare i dati in entrata e in uscita. Nell’ampio lavoro quotidiano di, i nostri ingegneri hanno spesso bisogno di mettere offline parte della dorsale, ad ...

