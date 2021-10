Comunali a Napoli | primi ricorsi | slitta la proclamazione di Manfredi

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A meno di 48 ore dalla fine dello scrutinio fioccano già isul risultato delledi. Schermaglie legali che – apprende l’ANSA da fonte qualificata – farannore di qualche giorno, probabilmente alla fine della prossima settimana, laa sindaco del neo eletto Gaetano, il candidato della coalizione Pd-M5s allargata a una serie di liste civiche, che ha conquistato Palazzo San Giacomo col 62,9% dei voti. A presentare ricorso all’ufficio elettorale costituito presso la Corte d’Appello diversi candidati alla carica di consigliere comunale. Iniziative che non mettono in discussione il quadro complessivo dei risultati ma che farannore la ...

"In seguito alle forti precipitazioni atmosferiche, si è ripresentato puntuale anche quest'anno il problema dell'allagamento della sede ferroviaria in ...
A meno di 48 ore dalla fine dello scrutinio fioccano già i primi ricorsi sul risultato delle Comunali di Napoli. Schermaglie legali che faranno slittare di qualche giorno, probabilmente alla fine dell ...