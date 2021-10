Che disastro se il Pd rimette in gioco il M5s a Roma. Anche no, grazie (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Al direttore - Non bisognava essere dei profeti (i sondaggi su questo punto si sono espressi in modo convergente per tutta la campagna elettorale) per prevedere che a Roma il ballottaggio più probabile sarebbe stato quello fra Michetti e Gualtieri e che, come minimo, Calenda avrebbe superato il 10 per cento. Poi i risultati hanno confermato l’ipotesi riguardante il ballottaggio e Calenda ha ottenuto un ottimo risultato sfiorando il 20 per cento. La Raggi è andata incontro a una secca sconfitta, ma come lista ha ottenuto il migliore risultato tra quelle presentate in Italia dai grillini. Ciò detto, caro direttore, ci può spiegare perché nella fase finale della campagna elettorale due autorevoli esponenti del Pd come il ministro Andrea Orlando e l’on. Francesco Boccia si sono scagliati contro Calenda definendolo “di destra”? Il ministro Orlando ha dichiarato: “E’ poco ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Al direttore - Non bisognava essere dei profeti (i sondaggi su questo punto si sono espressi in modo convergente per tutta la campagna elettorale) per prevedere che ail ballottaggio più probabile sarebbe stato quello fra Michetti e Gualtieri e che, come minimo, Calenda avrebbe superato il 10 per cento. Poi i risultati hanno confermato l’ipotesi riguardante il ballottaggio e Calenda ha ottenuto un ottimo risultato sfiorando il 20 per cento. La Raggi è andata incontro a una secca sconfitta, ma come lista ha ottenuto il migliore risultato tra quelle presentate in Italia dai grillini. Ciò detto, caro direttore, ci può spiegare perché nella fase finale della campagna elettorale due autorevoli esponenti del Pd come il ministro Andrea Orlando e l’on. Francesco Boccia si sono scagliati contro Calenda definendolo “di destra”? Il ministro Orlando ha dichiarato: “E’ poco ...

