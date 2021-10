Bari, imprenditore arrestato per smaltimento illecito di rifiuti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un imprenditore è da oggi agli arresti domiciliari per smaltimento illecito di rifiuti speciali di natura edile in un'area privata. I fatti accandono ad Adelfia, provincia di Bari. Nell'inchiesta ci ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Unè da oggi agli arresti domiciliari perdispeciali di natura edile in un'area privata. I fatti accandono ad Adelfia, provincia di. Nell'inchiesta ci ...

