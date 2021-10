Barcellona | stipendi cresciuti del 61% e a quattro top pagati 1 400 mln in 4 anni

Advertising

tripletemainb : @TommiCasalini @MarioMM_3 @farted94 @DiMarzio Certo, tu continua a credere a certe boiate. I dirigenti che parlano… - GiacomoMane : RT @pisto_gol: CaosInter?? Mi risulta che il lending -275/300 mln€-arrivi da OakTree/Bain e consenta di onorare le scadenze- 50mln€ al 28/5,… - _SiGonfiaLaRete : #Barcellona, è crisi finanziaria: 481 di perdite, possibili tagli agli stipendi - LucaMaffeis : @DiMarzio Ma vista la situazione finanziaria del #Barcellona è verosimile che non esonerino #Koeman al di là dei ri… - unrossonero56 : RT @pisto_gol: CaosInter?? Mi risulta che il lending -275/300 mln€-arrivi da OakTree/Bain e consenta di onorare le scadenze- 50mln€ al 28/5,… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona stipendi

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "..."La gestione precedente è stata disastrosa". Così il dg del, Ferran Reverter, illustrando i risultati dell'operazione 'trasparenza' lanciata dalla ...avuto difficoltà a pagare gli. ...Barcellona, l'anno scorso perdite per 481 milioni. Le perdite sono derivate principalmente dalla pandemia di coronavirus ...(ANSA) – ROMA, 06 OTT – "La gestione precedente è stata disastrosa". Così il dg del Barcellona, Ferran Reverter, illustrando i risultati dell’operazione ‘trasparenza’ lanciata dalla società per conosc ...